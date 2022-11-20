«Страшен не мороз, а бескормица»: почему перелетные птицы остаются на зиму в Казани?

Не торопятся улетать на юг обитатели водоемов Татарстана, не смотря на ноябрьский снег. А в городских скверах вместе с теплолюбивыми дроздами и овсянками можно встретить зимних гостей – снегирей и свиристелей. О причинах необычного поведения пернатых рассказали «Татар-информу» ученые-орнитологи Татарстана и Марий Эл.

Ильгизар Рахимов: «Климатические условия изменились для птиц в лучшую сторону. Многие виды южной флоры и фауны активно заселяют более северные регионы» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Татарстане появились южные представители – кольчатые горлицы и шилоклювки

Из-за потепления климата многие южные виды птиц подтянулись на север. В Татарстане появились южные представители – кольчатая горлица, горихвостка-чернушка, редкие виды водоплавающих – огари, шилоклювки. Это птицы, приспособленные к условиям более теплого климата, сообщил заведующий кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Ильгизар Рахимов.

«В свою очередь люди тоже предоставили им возможность гнездиться здесь, потому что произошло изменение ландшафта в сторону остепнения. И это можно расценивать как изменение климата. Климатические условия изменились для них в лучшую сторону. Многие виды южной флоры и фауны активно заселяют более северные регионы», – пояснил он.

Процессы, связанные с потеплением, ученые активно наблюдают в последнее десятилетие. Климатические условия стали мягче. Сейчас много перелетных птиц, которые не улетают. В их числе грачи, скворцы, зяблики, овсянки обыкновенные, щеглы, дрозды-рябинники, утки кряквы, буквально заполонившие наши водоемы.

«В Москве давно зимуют три-четыре вида уток, мы ждем то же самое в Казани, поскольку здесь зимой остаются незамерзающие водоемы. В частности, была замечена утка луток, зимовавшая на одном из озер в районе речного порта», – сказал орнитолог.

«Если птица сидит в морозы на незамерзающих прудах, значит, ей не так уж и плохо» Фото: © «Татар-информ»

«Если бы утка страдала от холода, то улетела бы в Саратов»

Каждую осень в соцсетях появляются сообщения татарстанцев о том, что на озерах «замерзают лебеди, которые длительное время сидят неподвижно». Люди звонят в разные службы, просят спасти птиц. Нужно ли спасать лебедей и уток, замеченных в ноябре на водоемах?

«Птица может летать. Если бы утка страдала от холода на наших прудах и озерах, она бы взлетела и через два часа сидела под солнцем где-нибудь в Саратове. Если птица в морозы плавает на незамерзающих прудах, значит, ей не так уж и плохо», – пояснил завкафедрой КФУ.

В связи с потеплением климата меняются сроки отлета и прилета птиц. Лебеди на зиму обычно улетают, в наших краях остаются лишь раненые птицы.

«Все зависит от погоды. Если вдруг на следующей неделе подморозит, они все дружно раз – и улетят» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Лебеди улетают в ноябре, как только водоемы затягиваются льдом. В этом году в ноябре было достаточно тепло. Они улетят, когда похолодает», – подчеркнул Рахимов.

Спикер пояснил, что все водоплавающие – утки, гуси, чайки – улетают достаточно поздно. Иногда чаек можно наблюдать на фоне выпавшего снега.

«Все зависит от погоды. Когда подморозит, они все дружно улетают», – сказал орнитолог.

По словам ученых, первыми в теплые края улетают насекомоядные птицы. А вот зерноядные и потребители ягод задерживаются дольше, потому что снега пока мало, а в городе можно легко раздобыть зерна и семена. В этом году не торопятся улетать, к примеру, дрозды и овсянки.

«В прошлом году мы наблюдали такую интересную ситуацию, когда уже прилетели снегири, но еще не улетели многие перелетные птицы. Было такое смешение. В этом году такое явление наблюдаем тоже», – добавил Рахимов.

По его словам, снегири появляются в наших краях в ноябре. Ярких красногрудых птиц трудно не заметить. После прилета они сразу начинают расклевывать плоды рябины, которой в этом году достаточно. Кроме снегирей к нам прилетают чечетки, они очень шумные и подвижные.

«Вслед за снегирями обычно появляются свиристели, так что снова будет такой птичий “винегрет”», – пошутил Рахимов.

«Если птица имеет подножный корм в виде отходов со стола человека, она пользуется такой возможностью» Фото: © «Татар-информ»

«Город – место, где птицы могут достать дармовой корм»

Почему перелетные птицы не улетают, а остаются на зимовку в городах? Спикер КФУ отметил, что все живые существа адаптируются к изменяющимся условиям. На протяжении последних десятилетий наблюдаются изменения поведенческого характера птиц, которые являются ответными реакциями на грядущее потепление климата на нашей планете.

«Город – место, где птицы могут легко достать корм. Птицы подвижные, могут перелетать на сотни и тысячи километров, но при этом они экономные. Лишние движения и затраты энергии им не нужны. Если птица имеет подножный корм в виде отходов со стола человека на мусорках, она пользуется такой возможностью. Лучше прокормиться в суровое время в городе, чем тратить энергию и лететь за сотни километров в теплые края. В условиях городов микроклимат значительно мягче», – пояснил Рахимов.

Из-за обилия кормовой базы в города стали все чаще залетать хищники. Некоторым казанцам довелось повстречать сапсана. Это крупный сокол, краснокнижный вид. Кроме того, все иногда залетают большой подорлик, орлан-белохвост (был замечен минувшим летом над Казанкой), ястреб-перепелятник (недавно был замечен в одном из казанских дворов), совы.

Из-за обилия кормовой базы в города стали все чаще залетать хищники Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Оседлость некоторых перелетных птиц становится обычным явлением в условиях нашего климата. Зимы стали менее суровыми, морозы держатся уже не так длительно.

«Из последних приобретений нашей фауны можно назвать такой редкий вид, как баклан большой. Это южная птица, которую наблюдали на Нижнекамском водохранилище. Очевидцы говорят, что она там гнездилась. Еще одна уникальная встреча была в Казани, где нашли гнездо синицы-ремеза. У них оригинальные гнезда в виде варежки, весящей на ветке. Все это – приобретения последних лет», – рассказал Ильгизар Рахимов.

Ученый КФУ считает, что главная причина переселения южных птиц в наши края заключается даже не в потеплении климата, а в кормовой базе. Дело в том, что у птиц температура тела составляет более 40 градусов, поэтому они не мерзнут, но зачастую им не хватает корма, чтобы поддерживать внутреннюю энергию.

«Для птиц страшен не мороз, а бескормица. Синички и утки на пруду зимой не мерзнут», – подчеркнул Рахимов.

Большая белая цапля – тоже южная, красивая птица, которая теперь встречается в Татарстане. Госкомитет РТ по биоресурсам принял документ об охране водоемов, на которых встречалась одна из самых красивых и изящных птиц нашей страны. Раньше ее у нас не было, а теперь очевидцы встречают на Каме. Кстати, новый заказник расположится на территории Нижнекамского района и получит название «Места гнездования большой белой цапли».

Геннадий Богданов: «Зимой 2021-22 годов в большом количестве в стаях до тысячи особей держались дрозды-рябинники, были зимой и черные дрозды, которые обычно на зиму улетают» Фото: b-kokshaga.ru

На водоемах Марий Эл зимой встречаются красноносые нырки, лысухи и оляпки

Необычное поведение птиц орнитологи отмечают и в соседних регионах. По словам старшего научного сотрудника заповедника «Большая Кокшага» Геннадия Богданова, за 22 года этого века на территории Марий Эл были обнаружены 40 новых видов и подвидов птиц, список обновился на 14%.

«В зимнее время на незамерзающих участках рек, где их подкармливают, остаются до 300 особей уток крякв. Также зимой обнаружены одиночные красноносые нырки, чирки-свистунки, лысухи, красноголовые нырки, хохлатые чернети, большой крохаль, оляпка. В некоторых местах остаются на зимовку зяблики, вьюрки, обыкновенные овсянки, зеленушки, дубоносы. Зимой 2021-22 годов в большом количестве в стаях до тысячи особей держались дрозды-рябинники, были зимой и черные дрозды, которые обычно на зиму улетают», – ответил Геннадий Богданов на запрос «Татар-информа».

Из южных видов стали обычными горихвостка-чернушка, уже гнездятся пятнистый сверчок, соловьиный сверчок, большая белая цапля, индийская, тростниковая и дроздовидная камышовки. По Волге в Марий Эл залетают большой баклан, восточная клуша, или халей, черноголовый хохотун, огарь, кудрявый пеликан, пеганка, красноносый нырок.

В последнее время на водоемах Марий Эл в летнее время можно наблюдать гусей-гуменников и белолобых гусей Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«С востока к нам залетают уже на гнездовье сибирский черноголовый чекан, северная бормотушка, были залеты сибирского и пестрого дрозда, северного сорокопута, зимой – урагуса, серого снегиря и других. С запада и юго-запада залетают малый подорлик, чернолобый сорокопут, орел-карлик, средний пестрый дятел, европейский вьюрок, белый аист и другие. В этом году был случайный залет дрофы», – добавил Богданов.

В последнее время на водоемах Марий Эл в летнее время можно наблюдать гусей-гуменников и белолобых гусей. Огромные стаи в течение нескольких дней кормились прямо у трасс, в пригороде Йошкар-Олы. Обычными стали встречи лебедей-шипунов во многих искусственных водоемах, где они выводят потомство и иногда держатся до ледостава.

Фото на анонсе: © Михаил Захаров / «Татар-информ»