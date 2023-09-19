Ученый Габибов: Казанская научная школа – замечательный пример диссеминации знаний

Александр Габибов

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Казанская научная школа – замечательный пример диссеминации знаний, которые были в Российской империи, Советском Союзе и сейчас в России. Об этом заявил лауреат Международной Арбузовской премии в области фосфорорганической химии за 2023 год, академик Российской академии наук Александр Габибов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Казань для меня особое место, она мне очень близка. Я много раз приезжал в Казань и всегда убеждался в том, что российская земля обладает научным потенциалом, который делает нашу страну великой. И мне было очень приятно получить эту премию», – сказал ученый.

Александр Габибов – один из ведущих специалистов в области молекулярной биологии, биохимии и биокатализа. Известен в научном сообществе своими фундаментальными исследованиями в области трансформации широкого спектра фосфорорганических соединений в живых организмах. Им открыто несколько важнейших механизмов действия ферментов, связанных с антителами, и их использованием в различных аспектах биомедицины, включая разработку препаратов против Covid-19.

Церемония вручения Международной Абузовской премии в области фосфорорганической химии прошла 18 сентября в Казанском научном центре РАН.

Премию учредил в 1997 году первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев для увековечения памяти великих ученых Арбузовых, напомнил лауреат Международной Арбузовской премии 2019 года, академик РАН Олег Синяшин.

Олег Синяшин Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Она существует уже 25 лет. И до сих пор это единственная премия, которая присуждается в области химии фосфора российскому или иностранному ученому. За эти годы премия стала настолько престижной, что ее значимость для ученых, которые работают в этой области, велика. Для ее присуждения проводится обсуждение кандидатур со всеми ведущими учеными в области этой науки», – подчеркнул спикер.

Премия присуждается один раз в два года. За 25 лет ее лауреатами стали 15 ученых из десяти стран, в том числе четыре россиянина. Кроме того, лауреатами становились ученые из научных центров США, Китая, Великобритании, Польши, Украины, Нидерландов, Франции, Японии.

«Когда мы обсуждали кандидатуру Габибова, то обратились к коллегам из-за рубежа, чтобы они высказали свое мнение. Многие откликнулись, в том числе ученые из США, Великобритании, Венгрии. Они сказали, что это человек, который достоин такой премии. Считаю, что выбор очень правильный, и Александр Габибович заслуженно получил эту премию», – отметил Синяшин.

По его словам, заслуга Габибова в том, что он разработал «каталитические вакцины», которые позволяют бороться с фосфорорганическими токсинами. «Это очень важный момент», – заверил ученый.

Юлия Горбунова Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

По мнению академика РАН Юлии Горбуновой, присуждение Арбузовской премии позволяет решить две задачи: не дает забыть основателей химической науки и показывает ее продолжателей. Таким образом молодежь узнает об успехе химиков.

«К сожалению, в обществе принято популяризировать певцов, артистов, но ученые — это не меньшие звезды. Их разработки спасают и продлевают жизнь человека. Роль этих премий также в том, чтобы показать важность и сложность работы ученых, ее итоги», – пояснила она.

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