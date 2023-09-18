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Шайхутдинов вручил Арбузовскую премию известному российскому ученому Габибову
Вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов принял участие в торжественном вручении Международной Арбузовской премии в области фосфорорганической химии академику РАН Александру Габибову. Церемония прошла в Казанском научном центре РАН, передает пресс-служба Раиса РТ.
Александр Габибов — всемирно известный российский ученый, один из ведущих специалистов в сфере молекулярной биологии, биохимии, биокатализа, внес большой вклад в создание «каталитических вакцин», которые могут связывать и разрушать фосфорорганические яды.
«Казанская химическая школа — это колыбель российской органической химии. Именно в Казани в середине XIX века был создан ее золотой фонд (Карл Клаус, Александр Бутлеров, Николай Зинин, Владимир Марковников и другие). В 20-м столетии продолжателями этих выдающихся химиков стали отец и сын Арбузовы», — сказал во время своей речи Роман Шайхутдинов.
Он подчеркнул, что присуждение Арбузовской премии Габибову — это признание его выдающегося вклада в развитие химической науки, и тепло поздравил лауреата.
Международную Арбузовскую премию учредили в 1997 году, она более 25 лет является одной из самых престижных и статусных наград, а также единственной в мире в области химии фосфора.
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