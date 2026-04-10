Ученый АН РТ: Прохождение нереста на Волге зависит от баланса интересов регионов

Вопрос обеспечения благоприятных условий для прохождения нереста на Волге касается не только Татарстана, но и множества других регионов России, на территории которых находятся крупнейшие водохранилища и бассейны Волги. Об этом «Татар-информу» сообщил заместитель директора Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ Дмитрий Иванов.

Он отметил, что многие эксперты считают: в первую очередь нужно обеспечить прохождение нереста осетровых в дельте и низовьях Волги.

«Пока уровень воды [на Волге] достаточно высокий, зима была снежной, интенсивных сбросов не было. Буквально вчера-позавчера на Казанке появилась скорость течения. Это означает, что активное снеготаяние пошло», – отметил Иванов.

Он добавил, что в Минэкологии РТ есть специальная программа, куда вносится вся оперативная информация. Этот ресурс позволяет Татарстану принимать обоснованное, взвешенное решение каждой весной.

Понятно, что все отстаивают свои интересы: у энергетиков одни потребности, у специалистов рыбного хозяйства – другие. Летом у регионов прибавляются мелиоративные нужды, всем нужна вода. Нормальным подпорным уровнем (НПУ) на Волге считается 53 метра.

«Факторов много, об этом говорим каждый год. Подчас бывает сложно учесть интересы каждой отрасли каждого региона. Комиссия обозначает приоритеты и их согласовывает. <…> Периодически происходит падение Куйбышевского водохранилища ниже отметки в 53 метра, и это нормально, здесь нет ничего критического. Вокруг этой отметки уровень водохранилища может колебаться в течение года», – сказал ученый.

