«Сначала Каспию отдаем воду, а потом наполняемся сами»: как проходит половодье на Волге

На фоне активного половодья Росводресурсы увеличили сбросы воды через Камские гидроузлы. Снежная зима усилила приток, но паводок оказался «растянутым» и управляемым. О текущей ситуации на Волге, рисках обмеления и прогнозах на лето – в материале «Татар-информа».





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Режимы работы водохранилищ Волжско-Камского каскада регулируют Росводресурсы. Накануне межведомственная рабочая группа под председательством заместителя руководителя ведомства Вадима Никанорова скорректировала их с учетом текущей весенней обстановки.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Росводресурсов, половодье на Каме и Средней Волге активно развивается, в связи с чем принято решение увеличить сбросы через Камские гидроузлы.

«Приоритетной задачей остается обеспечение надежного водоснабжения населения и всех отраслей экономики. Особое внимание уделяется регионам Нижней Волги с учетом потребностей сельского хозяйства и рыбохозяйственного комплекса», – отметил на заседании в режиме видеоконференции Вадим Никаноров.

9 апреля состоялось заседание Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада, организованное Федеральным агентством водных ресурсов Фото: eco.tatarstan.ru

С учетом рекомендаций межведомственной рабочей группы на Куйбышевском водохранилище с 11 по 30 апреля установлены среднесуточные сбросы на уровне 10–26 тыс. кубометров в секунду.

Пиковые значения – до 26 тыс. кубометров в секунду – ожидаются 18–22 апреля. К концу месяца сбросы планируется снизить до 21 тыс. кубометров в секунду.

«Режимы работы гидроузлов каскада могут быть оперативно скорректированы при условии изменения гидрометеорологической ситуации», – подчеркнули в пресс-службе Росводресурсов.

В заседании межведомственной рабочей группы принимали участие представители всех заинтересованных регионов. Татарстан представлял министр экологии и природных ресурсов РТ Азат Зиганшин.

«С 29 марта Куйбышевское водохранилище перешло в режим наполнения. На 9 апреля его уровень достиг отметки 52,03 метра по Балтийской системе в верхнем бьефе гидроузла и 52,71 метра по гидропосту Верхний Услон», – сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

На трех реках Татарстана вода вышла за пойму

По данным Гидромета РТ, на Куйбышевском водохранилище продолжается весеннее наполнение. За прошедшие сутки уровни воды в пределах Татарстана повысились на 11–33 см на Волжском участке и на 20–41 см на Камском участке водохранилища. Средний уровень воды Куйбышевского водохранилища составляет 52,44 метра БС.

«На Куйбышевском водохранилище наблюдается дрейф льда различной интенсивности. На Нижнекамском водохранилище уровни воды за сутки повысились на 7–14 см, наблюдается дрейф льда различной интенсивности. На реках республики продолжается весеннее половодье. Весенний подъем уровней воды с суточной интенсивностью от 8–10 см до 108 см продолжается на реках Предкамья», – говорится в сообщении.

Превышены уровни выхода воды на пойму на реке Кубня на 110 см, Иж – на 38 см и Берсут – на 8 см. На Кубне превышена отметка у поселка Чутеево, на реке Иж – у поселка Яган, на Берсуте – в районе поселка Урманчеево.

«В Предволжье – на реках Свияга, Кубня, Карла и Улема – ситуация сейчас находится на самом пике. Уровень воды там поднимался на 2–4 метра относительно меженных значений» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«На Свияге, Кубне, Карле и Улеме ситуация на самом пике»

Как сообщил «Татар-информу» начальник отдела гидрологии Гидрометцентра РТ Алексей Соколов, весеннее половодье в Татарстане началось с восточных районов и Закамья. На реках Зай, Мензеля, Мелля и Малый Черемшан, где вода поднималась на шесть с лишним метров, пики паводка уже пройдены. Уровень воды начал снижаться.

«В Предволжье – на реках Свияга, Кубня, Карла и Улема – ситуация сейчас находится на самом пике. Уровень воды там поднимался на 2–4 метра относительно меженных значений. Поймы были затоплены, местами до полутора-двух метров, что является неблагоприятным явлением, однако опасные отметки достигнуты не были», – пояснил он.

В то же время северные реки республики – Казанка, Меша, Берсут и Шошма – все еще находятся в стадии подъема. Из-за географического положения тепло туда пришло позже, а снежный покров был значительно выше. Специалисты ожидают, что активная фаза половодья здесь продлится еще от недели до десяти дней.

К 9 апреля уровень воды повысился до отметки 52,71 метра Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Уровень воды на Волге выше средних многолетних значений

Особое внимание приковано к Куйбышевскому водохранилищу. В начале этой недели уровень воды у Казани составляет 52,05 метра по Балтийской системе. В понедельник уровень воды был на 88 сантиметров выше, чем в аналогичный период прошлого года.

«Если сравнивать со среднемноголетними значениями, то в понедельник уровень воды был выше нормы на 2 метра 12 сантиметров», – отметил гидролог.

«За сутки уровень воды поднялся на 18 см, что выше отметки прошлого года на 1 м 25 см и выше средних многолетних значений на эту дату на 2 м 43 см», – уточнил Соколов.

Что касается ледовой обстановки, то сейчас на Волге продолжается активное разрушение покрова. Полностью река очистится ото льда ориентировочно в 20-х числах апреля.

С конца марта установился идеальный цикл: слабоотрицательные температуры ночью и слабоположительные днем. Благодаря ясному солнцу до 3% снежного покрова просто испарялось Фото: © «Татар-информ»

Почему Татарстан не «поплыл»?

Снежная зима вызывала опасения повторения масштабного наводнения 1979 года. Тогда бурный паводок снес мостовые переходы и затопил многие населенные пункты Татарстана. Сейчас этого удалось избежать благодаря особенностям температурного режима и состояния почвы.

«Нас спасла текущая погода. С конца марта установился идеальный цикл: слабоотрицательные температуры ночью и слабоположительные днем. Благодаря ясному солнцу до 3% снежного покрова просто испарялось. Кроме того, почва почти не промерзла и была сухой, поэтому днем она активно впитывала влагу, не давая массового стока в реки. Половодье получилось растянутым во времени», – рассказал Соколов.

Он напомнил, что такими же снежными зимы в нашем регионе были в 2011 и 2024 годах.

«Уровень воды на Куйбышевском водохранилище по состоянию на 8 утра 7 апреля, по данным гидропоста Верхний Услон, составлял 52,34 м БС. Специальный весенний попуск в низовья Волги планируется с 11 по 30 апреля»

Хватит ли воды на лето?

Но не обнажит ли Волга свои берега к осени, как это неоднократно случалось? Маловодными на Куйбышевском водохранилище были 2010 год, когда уровень верхнего бьефа достигал отметки в 49,1 метра БС (согласно Балтийской системе высот), 2019 и 2023 годы – 50 и 50,1 метра БС.

На этой неделе стартует так называемый спецпопуск – плановый сброс воды через Жигулевскую ГЭС в низовья Волги для нужд сельского и рыбного хозяйства Астраханской области.

«Уровень воды на Куйбышевском водохранилище по состоянию на 8 утра 7 апреля, по данным гидропоста Верхний Услон, составлял 52,34 м БС. Специальный весенний попуск в низовья Волги планируется с 11 по 30 апреля», – напомнили в Минэкологии РТ.

По данным Соколова, особенно важный период с 21 по 30 апреля, когда будут осуществляться максимальные расходы через гидроузел Куйбышевского водохранилища, так называемая сельскохозяйственная полка. Как уже отмечалось, в пиковые дни сбросы достигнут 26 тысяч кубометров в секунду. В этот период уровень воды в водохранилище будет временно снижаться.

Ситуация остается стабильной и находится под контролем межведомственной рабочей группы Фото: © «Татар-информ»

Главный маркер благополучия – 53 метра к 1 июля

Обязательные весенние спецпопуски прописаны в правилах эксплуатации водохранилища. Они нужны для залива пойменных лугов, заполнения искусственных и естественных водоемов для полива в летний период, поддержания повышенных уровней воды во время нереста рыбы в низовьях Волги.

«Сначала Каспию в низовья Волги мы отдаем воду, а потом наполняемся сами. В правилах эксплуатации водохранилища четко прописано: к 1 июля должен быть обеспечен нормальный подпорный уровень – 53 метра. Если к этой дате мы наполнимся до этой отметки, воды хватит для нормального судоходства, работы ГЭС и всех хозяйствующих субъектов до конца следующей зимы. Если же отметка будет ниже, возможны проблемы с дефицитом воды в конце сезона», – подчеркнул Алексей Соколов.

По его словам, ситуация остается стабильной и находится под контролем межведомственной рабочей группы.

Жителям Татарстана особенно запомнился аномальный 2010 год. Тогда из-за длительной засухи пострадали многие мелководные участки, которые на Куйбышевском водохранилище занимают около 20%. Они обнажились, погибли подводные обитатели

«Сложно учесть интересы каждой отрасли каждого региона»

Замдиректора Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ Дмитрий Иванов в беседе с «Татар-информом» напомнил, что вопрос обеспечения благоприятных условий для прохождения нереста касается не только Татарстана, но и множества других регионов России, где находятся крупнейшие водохранилища и бассейны Волги. При этом эксперты считают, что в первую очередь нужно обеспечить прохождение нереста осетровых в дельте и низовьях Волги.

«Пока уровень воды достаточно высокий, зима была снежной, интенсивных сбросов не было. Буквально вчера-позавчера на Казанке появилась скорость течения. Это означает, что активное снеготаяние пошло», – отметил Иванов.

Он добавил, что в Минэкологии РТ есть специальная программа, куда вносится вся оперативная информация. Этот ресурс позволяет Татарстану принимать обоснованное, взвешенное решение каждой весной.

Понятно, что все отстаивают свои интересы: у энергетиков одни потребности, у специалистов рыбного хозяйства – другие. Летом у регионов прибавляются мелиоративные нужды, всем нужна вода… Нормальным подпорным уровнем (НПУ) на Волге считается 53 метра.

«Факторов много, об этом говорим каждый год. Подчас бывает сложно учесть интересы каждой отрасли каждого региона. Комиссия обозначает приоритеты и их согласовывает. <…> Периодически происходит падение Куйбышевского водохранилища ниже отметки в 53 метра, и это нормально, здесь нет ничего критического. Вокруг этой отметки уровень водохранилища может колебаться в течение года», – сказал ученый.

Жителям Татарстана особенно запомнился аномальный 2010 год. Тогда из-за длительной засухи пострадали многие мелководные участки, которые на Куйбышевском водохранилище занимают около 20%. Они обнажились, погибли подводные обитатели. И такие форс-мажорные обстоятельства, увы, еще возможны.

«Количество природных катаклизмов увеличивается во всем мире. Эти качели раскачивают нашу планету более существенно, чем ожидалось еще 20-30 лет назад», – констатировал Дмитрий Иванов.

Гигантские снеговые залежи активно тают. Приток воды ожидается большой, водохранилище будет подниматься, местами возможны подтопления Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Единственное решение – гибкое управление»

Заведующая кафедрой природообустройства и водопользования Института управления, экономики и финансов КФУ Нафиса Мингазова сообщила, что последние годы были маловодными, что сказалось на низком уровне Каспия.

«Куйбышевское водохранилище, как крупнейший аккумулятор всей системы, имеет федеральное значение. Мы не можем говорить о том, что эта вода предназначена только для нашего региона. Это общая, федеральная вода. Понятно, что комиссии предстоит решать очень сложные задачи. Регионы должны согласовывать свои действия, чтобы произвести весеннее наполнение территорий, которые используются для нереста», – сказала она.

Из-за больших запасов снега минувшей зимой почва глубоко не промерзла, поэтому сейчас впитывает хорошо влагу. Гигантские снеговые залежи активно тают. Приток воды ожидается большой, водохранилище будет подниматься, местами возможны подтопления.

«Сброс воды в весенний период должен быть достаточным для того, чтобы обеспечивать судоходство, а также заполнение наших нерестилищ водой. Большая нехватка воды на нижних участках Волги станет острой проблемой. Это сотни протоков, которые падают по уровню воды, в которых рыба не сможет нереститься, причем ценнейшая рыба. На это тоже будут обращать внимание», – предупредила Нафиса Мингазова.

По ее словам, уже на протяжении ряда лет складываются неблагоприятные гидрологические условия, которые не дают рыбе отнереститься в естественных условиях.

«Единственное решение в этой истории – очень гибкое управление», – считает Мингазова.

Минувшей зимой были превышены запасы осадков на территории Татарстана. Сейчас они пополняют дебет малых и средних рек, которые впадают в Куйбышевское водохранилище Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Критически важно держать не только высокий, но еще и стабильный уровень воды»

Казанский биолог, экоактивист, член Совета Татарстанской республиканской организации Всероссийского общества охраны природы Артем Бортяков напомнил об «ужасных последствиях обмеления Куйбышевского водохранилища при спуске воды в прошлые годы». Однако в летние сезоны последних двух лет, по его словам, отмечался «практически идеальный уровень водохранилищ».

«Была выдержана в весенний период нерестовая полка, и впоследствии в течение лета не сбрасывалась вода, не обсыхали мелководья. Это очень важно для нагула молоди и поддержания количества фильтраторов, которые обитают в том числе на дне мелководий, поддерживают чистоту воды в Куйбышевском водохранилище», – заметил Бортяков.

Минувшей зимой были превышены запасы осадков на территории Татарстана. Сейчас они пополняют дебет малых и средних рек, которые впадают в Куйбышевское водохранилище.

«Важен аспект борьбы с опасными последствиями паводка. Сейчас ведется попуск воды не только для рыбохозяйственной полки в низовьях, но и для спуска талых паводковых вод», – сказал Антон Бортяков.

По его словам, важно, чтобы рыба спокойно и без потерь покинула зимовальные ямы и начала готовиться к нересту.

«Большинство рыб, которые откладывают икру на прибрежную растительность, довольно-таки требовательны к условиям уровневого режима в момент нереста. А нерест у разных рыб растянут – от середины апреля и до второй половины мая в наших регионах. В этот период критически важно держать не только высокий, но еще и стабильный уровень воды», – подчеркнул биолог.

Также важна полнота гидрологических данных о количестве воды в притоках в верховьях Волги. Запасы еще не слившихся в водотоки талых вод будут формировать тот объем воды, который создаст запас водохранилища в конце апреля – начале мая.

«Важно трезво оценивать объемы стекающей воды. Большая часть талых вод этой весной, как ни странно, впиталась в почву», – подчеркнул Бортяков.

Осетровое рыбоводство в низовьях Волги потребляет большие объемы речной воды. Также немалые водные запасы требуются на выращивание бахчевых культур, в том числе арбузов.

«Все это вызывает большую озабоченных наших коллег с нижней Волги. Они, конечно, стараются лоббировать большие объемы попуска из верхних водохранилищ, что приводит к тому, что у нас не хватает воды к середине лета и идет стремительный спуск уровня», – заключил Антон Бортяков.