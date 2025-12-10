Ученый Академии наук РТ рассказал, когда начнутся исследования на обмелевшем Яльчике

К гидрогеологическим исследованиям на обмелевшем Яльчике в Марий Эл ученые из Татарстана приступят весной следующего, 2026 года, если ситуация после половодья на озере не изменится. Об этом «Татар-информу» сообщил заместитель директора по научной работе Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ Дмитрий Иванов.

Он рассказал, что к ученым Казани недавно обратились коллеги из национального парка «Марий Чодра» с просьбой о сотрудничестве, но пока есть только предварительные, устные договоренности.

«Озеро Яльчик питается как подземными, так и поверхностными водами, и его уровень может меняться в зависимости от количества осадков. Также оно имеет карстовое происхождение, в нем могут быть карстовые провалы», – пояснил Дмитрий Иванов.

По словам ученого, обмеление водоемов наблюдается и в Татарстане, потерявшем треть своих озер за последние полвека.

