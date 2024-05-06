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Ученые зафиксировали сильнейшую с февраля вспышку на Солнце
Сегодня утром ученые зафиксировали сильнейшую с февраля вспышку на Солнце. Об этом сообщается на сайте Института прикладной геофизики (ИПГ).
«06 мая в 09:35 по московскому времени в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка Х4.5. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи», — рассказали в ИПГ.
Также были зафиксированы четыре вспышки класса М. Влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли поднялось до сильного уровня R3 по шкале из 5 показателей.
Напомним, 3 и 5 мая на Солнце произошли вспышки первого по мощности класса X.
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