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Общество 6 мая 2024 13:03

Ученые зафиксировали сильнейшую с февраля вспышку на Солнце

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Ученые зафиксировали сильнейшую с февраля вспышку на Солнце
Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Сегодня утром ученые зафиксировали сильнейшую с февраля вспышку на Солнце. Об этом сообщается на сайте Института прикладной геофизики (ИПГ).

«06 мая в 09:35 по московскому времени в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка Х4.5. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи», — рассказали в ИПГ.

Также были зафиксированы четыре вспышки класса М. Влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли поднялось до сильного уровня R3 по шкале из 5 показателей.

Напомним, 3 и 5 мая на Солнце произошли вспышки первого по мощности класса X.

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