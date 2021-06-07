Ученые выявили риск развития синдрома Гийена – Барре после коронавируса

Covid-19 может спровоцировать развитие синдрома Гийена – Барре, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование специалистов Бирмингемского университета.

Как указал один из авторов статьи Алекс Рихтнер, антитела, которые вырабатываются после коронавирусной инфекции, имеют схожие черты с теми, что вызывают болезни сердца и кожи.

Синдром Гийена – Барре в 1916 году описали французские врачи Жорж Гийен и Жан Барре. Это острая аутоиммунная воспалительная полирадикулоневропатия, характеризующаяся нарушениями чувствительности и вегетативными расстройствами.

Первыми симптомами заболевания являются онемение ступней и кистей, мышечная слабость и боли, а также проблемы с координацией. Их выявили у участников исследования, которые перенесли коронавирус в легкой и тяжелой формах.

Ранее Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Правительства страны напомнил, что уже сделал прививку от коронавируса, и еще раз призвал всех россиян вакцинироваться от Covid-19.