Ученые в ЮАР заявили о низкой эффективности вакцины Pfizer против омикрон-штамма

Эффективность двух доз вакцины Pfizer против недавно обнаруженного штамма коронавируса «омикрон» составляет 22,5%, говорится в исследовании ученых из ЮАР, сообщает РИА Новости.

Компания Pfizer ранее сообщала, что три дозы вакцины от Covid-19 нейтрализуют штамм «омикрон», а две дозы этой прививки недостаточно защитят от этого варианта Covid-19.

«Согласно оценкам, он (уровень нейтрализации „омикрона“) соответствует (уровню) эффективности вакцины в 22,5% против инфекции с симптомами, из-за чего... подвергается сомнению способность вакцины защитить от инфекции», — отмечается в тексте исследования.

Однако исследователи все же считают, что вакцина может защитить от тяжелого протекания болезни. В исследовании принимали участие ученые из Африканского исследовательского института здравоохранения ЮАР и других учреждений страны. Они изучали образцы плазмы крови 12 человек.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Центре Гамалеи предупредили о последствиях ревакцинации раз в три месяца. По словам российских специалистов, еще ни в одну пандемию не практиковался быстрый переход к трехмесячной ревакцинации.