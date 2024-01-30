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Ученые узнали о возможности заражения болезнью Альцгеймера
Болезнь Альцгеймера могла передаваться людям при использовании гормона роста, применение которого сейчас запрещено. Статья опубликована в журнале Nature Medicine, на нее обратила внимание газета The Financial Times.
Ученые изучили сведения о восьми из минимум 1848 пациентов, которые с 1959 по 1985 год получали гормон роста (соматотропин), полученный из тел умерших. Некоторые из принимавших препарат уже умерли от болезни Крейтцфельда-Якоба (БКЯ), потому что вместе с гормоном роста в их организмы попали белки-прионы, вызывающие нарушения в головном мозге.
Исследователи установили наличие параллелей между развитием болезни Альцгеймера и БКЯ. У лиц, данные о которых анализировались, не развилась болезнь Крейтцфельда-Якоба. Но у пятерых из них проявились симптомы, соответствующие раннему этапу болезни Альцгеймера. У троих диагноз оказался подтвержден.
Газета The Guardian отмечает, что у одного из пациентов возникли легкие когнитивные нарушения, у другого обнаружились признаки ухудшения умственной деятельности, о которых сообщил он сам, а у третьего не было опознаваемых симптомов.
«Наши результаты показывают, что болезнь Альцгеймера и некоторые другие неврологические заболевания имеют сходные с БКЯ процессы заболевания», — пояснил ведущий автор исследования — профессор Университетского колледжа Лондона Джон Коллиндж, упомянув «важные последствия» для понимания и лечения этой болезни в будущем.
Вместе с тем, по словам нейробиологов, болезнью Альцгеймера нельзя заразиться в повседневной жизни — например, при уходе за больным. «Она не передается как вирусная или бактериальная инфекция», — подчеркнул Коллиндж.
Использование экстрактных препаратов гормона роста было запрещено в 1985 году из-за опасений по поводу передачи болезни Крейцфельдта-Якоба. «<...> в свете новых результатов исследователи рекомендуют пересмотреть медицинские процедуры, чтобы гарантировать, что редкие случаи передачи болезни Альцгеймера, подобные этим, не возникнут в будущем», — заявила телеканалу CNN исполнительный директор фонда Alzheimer's Research UK Сьюзен Кольхас.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что ученые назвали длительный дневной сон еще одним признаком болезни Альцгеймера.
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