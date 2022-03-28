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Здоровье
28 марта 2022  02:39

Ученые назвали длительный дневной сон еще одним признаком болезни Альцгеймера

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Продолжительный сон в дневное время может быть признаком болезни Альцгеймера. Результаты исследования были опубликованы в The Guardian. 

«Усиливающаяся сонливость в дневное время может быть первым признаком Альцгеймера и сигналом об ускорении процесса старения», — сказано в публикации. 

Специалисты несколько лет следили за привычками пожилых людей, которые любили поспать днем. Ежегодно им на срок до 14 дней надевали похожий на часы прибор, который следил за их подвижностью. Также испытуемые проходили тесты на оценку их когнитивных функций. 

В итоге было обнаружено, что у тех, кто спал днем больше часа, риск развития нейродегенеративного заболевания был на 40% больше, чем у участников эксперимента, которые спали меньше часа.

При этом ученые отметили, что пока не выявлено явного механизма, посредством которого дневной сон может вызывать болезнь Альцгеймера, передает РИА Новости. 

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