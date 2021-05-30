Ученые сопоставили эффективность вакцин от Covid-19 для женщин и мужчин

В Соединенных Штатах выявлены 10 262 случая Covid-19 среди 101 млн полностью привитых от коронавируса американцев. При этом большинство среди заразившихся, 68%, составили женщины, сообщает РБК со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.

Издание Business Insider замечает, что такие показатели не противоречат результатам клинических исследований вакцин. В частности, эффективность препарата Pfizer равняется 96,4% для мужчин и 93,7% для женщин, Moderna — 95,4% для мужчин и 93,1% для женщин, а Johnson & Johnson — 68,8% для мужчин и 63,4% для женщин.

По словам сотрудницы Университета Джонса Хопкинса Сабры Кляйн, преобладание женщин среди заболевших, несмотря на вакцинацию, «немного озадачивает». Она объяснила, что обычно у женщин регистрируется более сильный иммунный ответ на вакцины, чем у мужчин. По мнению ученых, это может быть связано с более высоким уровнем эстрогена.

Исследовательница предположила, что разница между числом заразившихся мужчин и женщин может быть вызвана большим числом привитых женщин. К тому же последние чаще готовы делать тесты на Covid-19 при наличии симптомов болезни. Кроме того, женщины составляют также составляют большинство медицинских работников, которых регулярно проверяют на наличие коронавируса.

Вместе с тем Кляйн обратила внимание на то, что в среднем заболевшим после вакцинации — от 40 до 74 лет. Таким образом, меньшая эффективность прививок в этой группе может быть связана с последствиями менопаузы. Дело в том, что после нее у женщин снижается уровень эстрогена.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент РФ Владимир Путин заявил о нежелательности введения обязательной вакцинации от Covid-19. По мнению российского лидера, люди сами должны осознать необходимость прививок.