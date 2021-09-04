Ученые предупредили о резком старении органов после Covid-19

Органы людей, переболевших коронавирусом Covid-19, могут стареть на десятки лет. Об этом со ссылкой на американских исследователей пишет газета The New York Times.

Ученые изучили состояние 89 тыс. пациентов, переживших заражение SARS-CoV-2, и 1,6 млн человек, которые не были инфицированы патогеном, отмечает РИА Новости.

У здорового взрослого человека в возрасте 30–40 лет потеря функции почек составляет около 1% в год. Но у переболевших коронавирусом этот процесс сильно ускоряется.

«<…> у 4757 выживших после коронавируса произошла 30-процентная потеря функции почек в течение одного года. <…> Это эквивалентно старению органа на 30 лет», — пояснил один из авторов работы — доктор Зияд Аль-Али.

Основой для наблюдений стали анонимные медицинские записи Управления здравоохранения ветеранов США. Поэтому пациенты были преимущественно белыми мужчинами с медианным возрастом 68 лет.

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