Ученые рекомендовали не трогать территорию за озером в челнинском парке «Прибрежный»

Команда Казанского государственного аграрного университета, которая провела лесопатологические обследование в парке «Прибрежный» Набережных Челнов, рекомендовала оставить нетронутой территорию за озером. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Член-корреспондент Академии наук РТ, заслуженный лесовод РФ и РТ, почетный работник лесного хозяйства РФ Харис Мусин заметил, что для того, чтобы рекреационная зона в городе существовала долго, нужно учитывать интересы природной среды.

По его мнению, если оставить нетронутой территорию за озером, то, несмотря на заболоченность, она останется тихой зоной, и тогда птицы не будут испытывать дискомфорт.

Помимо этого, было проверено более 90 тыс. деревьев. На каждое дерево заведена так называемая амбулаторная карта. По предварительным результатам обследования, 59% насаждений здоровы, около 31% — ослаблены.

«Видовой состав очень богат, но дорожки хаотичные, это нужно изменять, чтобы не травмировать почву. Знаю, что челнинцы трепетно относятся к рубке деревьев, даже если дерево является сухостоем», — сказал профессор. Кроме того, ученый отметил, что в городе грамотно спланирована и проведена посадка растений: деревья перемежаются с цветами.

По итогам обследования будут даны рекомендации, как лечить деревья, как сохранить уже высаженные и каким образом уберечь парковую зону от пожаров. Одним из таких способов является создание на территории парка минерализованных полос.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что парк «Прибрежный» в Челнах ждет деликатное благоустройство.