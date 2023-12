Ученые КФУ впервые с 1930-х годов открыли новый арктический вид осьминога

Фото: © Svanhildur Egilsdóttir

Международная команда исследователей, включавшая сотрудников кафедры зоологии и общей биологии Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета, открыла новый вид осьминога — Muusoctopus aegir, обитающий в арктических водах. Об этом сообщает пресс-служба КФУ.

«Доцент нашей кафедры участвовал в ряде международных научно-исследовательских экспедиций. В его научных сборах оказались несколько экземпляров вида осьминога, который ранее не был известен науке. Зарубежные коллеги, работавшие на судне, подтвердили, что это новый для науки вид», — прокомментировал это событие один из соавторов исследования — заведующий кафедрой зоологии и общей биологии КФУ Рушан Сабиров.

«Следует заметить, что в последний раз новый вид арктических головоногих моллюсков был описан практически сто лет назад, еще в 1930-х годах», — подчеркнул ученый (виды рода Muusoctopus, возникшего некогда в Северной Атлантике, описывались и позднее, но они обитают далеко не только в Арктике — прим. Т-и).

Новый вид получил имя в честь древнескандинавского бога моря Эгира. Впервые его обнаружили между Северной Исландией и Шпицбергеном, но в дальнейшем оказалось, что он распространен практически во всех арктических морях. Этот осьминог обитает на глубинах более 600 метров, где температура воды не превышает 0,4 градуса Цельсия.

«Осьминог достаточно небольшой, в диаметре 20–30 сантиметров. У Muusoctopus aegir существует целый ряд важных отличий <…>. К примеру, характерные особенности имеет его репродуктивный аппарат, своеобразным строением отличаются клювообразные мандибулы и радула („терка“ из мелких зубчиков), морфология ловчего аппарата», — перечислил отличительные черты нового вида Рушан Сабиров.

Фото: пресс-служба КФУ

Сейчас голотип (эталонный экземпляр, по которому описан новый вид) Muusoctopus aegir и два паратипа (другие экземпляры, использованные при описании нового вида) выставлены в экспозиции Зоологического музея и гербария имени Э. А. Эверсмана КФУ. Новый вид внесен в Международный зообанк и во Всероссийскую систему регистрации музейных экспонатов «КАМИС».

Морфологические признаки новооткрытого осьминога описали зоологи КФУ и студентка Института фундаментальной медицины и биологии Екатерина Корнеева. Молекулярно-генетический анализ провели работники относящейся к институту OpenLab «Экстремальная биология» Елена Шагимарданова и Лейля Шигапова.

Результаты исследования представлены в статье A review of the genus Muusoctopus (Cephalopoda: Octopoda) from Arctic waters, посвященной Muusoctopus aegir и еще одному новому арктическому виду осьминога, который пока официально не описан из-за недостаточного числа образцов.

Рушан Сабиров особо отметил, что головоногие моллюски Арктики изучены крайне недостаточно, а добывать там материал дорого и «чрезвычайно сложно». К тому же в мире просто не так много специалистов по головоногим, уточнил он.

