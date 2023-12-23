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В Татарстане впервые обнаружили соссюрею горькую
В Татарстане впервые нашли место, где произрастает соссюрея горькая (Saussurea amara). Об этом рассказал заведующий кафедрой общей экологии Института экологии и природопользования КФУ Вадим Прохоров, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.
Растение обнаружили в Нурлатском районе, отметил представитель Казанского университета, выступая на заседании постоянно действующей комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу РТ,
Соссюрея горькая, иначе горькуша, в России произрастает преимущественно (хотя и не только) в южных районах Западной и Восточной Сибири. Предпочитает солонцеватые и солончаковые луга и степи, иногда встречается по берегам соленых озер.
Растение отличается иммуномодулирующим эффектом, помогает организму активно сопротивляться воздействию вредоносных бактерий и приводит к норме гормональный фон. Также оно обладает противопаразитным и противовоспалительным действием. В народной медицине используется надземная часть соссюреи горькой.
Род соссюрея относится к семейству астровых, или сложноцветных. Впервые описан в 1810 году, название получил в честь швейцарских ученых-натуралистов де Соссюров — отца, Ораса Бенедикта, и сына, Никола Теодора.
Кроме того, участники заседания обсудили изменение статуса некоторых видов беспозвоночных. О проблеме сообщил доцент кафедры зоологии и общей биологии КФУ Николай Шулаев. Он также обратил внимание на необходимость включения в перечень новых редких видов растений и животных.
Завершилась встреча обсуждением включения в перечень охраняемых видов новых растений и животных и задач по ведению Красной книги РТ на 2024 год.
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