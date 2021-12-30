Ученые из США заявили, что алкоголь снижает риск заразиться Covid-19

Ученые из Питтсбургского университета обнаружили связь между умеренным потреблением крепких алкогольных напитков и иммунитетом к коронавирусной инфекции, сообщают «Известия».

Специалисты провели исследования среди тех, кто потребляет алкоголь. По его результатам, те люди, кто выпивает в месяц около 27 порций крепкого алкоголя, не заболели Covid-19 при контакте с зараженными. В это же время участники исследования, выпивающие в месяц около 0,4 стопки, подхватывали болезнь значительно чаще.

Ученые добавили, что не обнаружили никакой связи между уязвимостью для коронавируса и потреблением слабого алкоголя, к примеру пива и вина.

«Участники исследования, которые подверглись воздействию коронавируса, но не заразились Covid-19, имели склонность выпивать в среднем одну порцию крепкого напитка в день, а те, кто заразились, практически не пили», — поделились ученые.

Участниками исследования стали 90 человек в возрасте 55–103 лет. Они находились под круглосуточным наблюдением врачей, так как были задействованы в исследовании, касающемся расстройств, связанных с употреблением алкоголя.

Тем не менее российские специалисты порекомендовали отказаться от алкоголя в новогодние праздники. Особенно это касается тех, кто только недавно переболел Covid либо сделал прививку.