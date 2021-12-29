Ученый назвал максимально допустимую дозу алкоголя в Новый год во время пандемии

В пандемию коронавируса необходимо максимально снизить употребление алкогольных напитков. Так, в новогодние праздники максимальной дозой можно считать один-два бокала, сообщил ura.ru руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, кандидат медицинских наук Павел Волчков.

Его коллега – сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев отметил, что во время Covid стоит полностью отказаться от традиции употреблять алкоголь в новогодние праздники. Особенно это вредно для тех, кто переболел коронавирусом либо недавно сделал прививку от него.

Специалист отметил, что для таких людей нет категоричного запрета на алкоголь, тем не менее его употребление может нести серьезные проблемы для организма человека. Это связано с тем, что организм может быть ослаблен после болезни либо вакцинации, а застолье может усугубить ситуацию.