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Ру Тат
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Наука и образование
10 января 2022  03:28

Ученые из России обнаружили астероид, который может сблизиться с Землей к 2095 году

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По расчетам российских ученых 5 апреля 2095 года новый астероид под названием 2021 UL17 может опасно сблизиться с Землей. Об этом в своем Telegram сообщила госкорпорация Роскосмос со ссылкой на исследования Института прикладной математики. 

Однако, по данным специалистов, вероятность этого события крайне маленькая — всего 0, 02%

За 2021 год институт получил и передал Роскосмосу порядка 5797 измерений по 106 астероидам и 31 комете.

В декабре прошлого года российская госкорпорация также выступила с предложением испытывать частные космические аппараты на базе профильных вузов.

 

#Роскосмос #комета #космос
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