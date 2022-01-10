Ученые из России обнаружили астероид, который может сблизиться с Землей к 2095 году

По расчетам российских ученых 5 апреля 2095 года новый астероид под названием 2021 UL17 может опасно сблизиться с Землей. Об этом в своем Telegram сообщила госкорпорация Роскосмос со ссылкой на исследования Института прикладной математики.

Однако, по данным специалистов, вероятность этого события крайне маленькая — всего 0, 02%

За 2021 год институт получил и передал Роскосмосу порядка 5797 измерений по 106 астероидам и 31 комете.

В декабре прошлого года российская госкорпорация также выступила с предложением испытывать частные космические аппараты на базе профильных вузов.