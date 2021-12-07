Роскосмос предложил профильным вузам испытывать частные спутники

Роскосмос предложил испытывать частные космические аппараты на базе профильных вузов, сообщает ТАСС со ссылкой на в сообщение госкорпорации.

«Госкорпорация предложила идею прохождения испытания частных космических аппаратов в профильных российских вузах», — говорится в тексте.

Инициативу уже поддержали в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С. П. Королева совместно с Ракетно-космическим центром «Прогресс», уточнили в Роскосмосе. Университет при содействии РКЦ «Прогресс» готов стать локомотивом этих нововведений и постепенно выстроить процесс перехода к испытаниям, «которые признаются головными научными организациями космической отрасли и по результатам которых коммерческим компаниям может быть выдано заключение о соответствии». Идеей заинтересовались «Военмех» и Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского.

Положительную сторону идеи подчеркнул исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко, заявив, что для российских космических стартапов основная сложность заключается в отсутствии испытательной базы. Любые испытания ракетно-космической техники в рамках данной инфраструктуры имеют очень высокую стоимость, так как ориентированы на крупные проекты и сложную систему государственных испытаний и сертификации.

Роскосмос предложил также проведодить научно-исследовательские работы по использованию испытательной инфраструктуры для частных компаний.