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Общество 15 марта 2025 14:52

Ученые из Китая: Снежный барс должен считаться единым видом без разделения на подвиды

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Ученые из Китая: Снежный барс должен считаться единым видом без разделения на подвиды
Фото предоставлено организаторами конференции

Снежный барс (ирбис) должен считаться одним видом без дальнейшего разделения на подвиды, потому что места обитания отдельных популяций этого хищника связаны друг с другом по горным хребтам. Об этом на проходящей в Казани конференции «Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий» заявила научный сотрудник Пекинского университета лесного хозяйства Ли Фэнцзяо.

«Мы выявили паттерн основных мест проживания ирбисов в Китае. Мы наблюдаем перетекание и наложения генов среди девяти популяций. Исходя из этого, мы предлагаем считать снежных барсов единым видом без дальнейших разделений. Это связано с местами их проживания. Но также есть и генетические отклонения в зависимости от местности», – сообщила исследовательница.

Она подчеркнула, что данные для исследования собирались с 2017 года. За это время удалось собрать огромное количество образцов ДНК ирбисов, живущих в горах на территории Китая.

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#ирбис #снежный барс
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