Ученые из Китая: Снежный барс должен считаться единым видом без разделения на подвиды

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Снежный барс (ирбис) должен считаться одним видом без дальнейшего разделения на подвиды, потому что места обитания отдельных популяций этого хищника связаны друг с другом по горным хребтам. Об этом на проходящей в Казани конференции «Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий» заявила научный сотрудник Пекинского университета лесного хозяйства Ли Фэнцзяо.

«Мы выявили паттерн основных мест проживания ирбисов в Китае. Мы наблюдаем перетекание и наложения генов среди девяти популяций. Исходя из этого, мы предлагаем считать снежных барсов единым видом без дальнейших разделений. Это связано с местами их проживания. Но также есть и генетические отклонения в зависимости от местности», – сообщила исследовательница.

Она подчеркнула, что данные для исследования собирались с 2017 года. За это время удалось собрать огромное количество образцов ДНК ирбисов, живущих в горах на территории Китая.