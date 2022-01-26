В ЮАР обнаружен новый коронавирус NeoCoV, который может быть опасным для человека

Существует риск проникновения в человеческую популяцию обнаруженного в Южно-Африканской Республике коронавируса NeoCoV, который пока поражает только летучих мышей. К такому выводу пришли исследователи из Китая, препринт их работы опубликован на портале bioRxiv.

Оказалось, что NeoCoV теоретически способен использовать для проникновения в клетки в том числе и человеческий мембранный белок ACE2 (с его же помощью проникает в клетки и вызвавший пандемию Covid-19 другой коронавирус — SARS-CoV-2).

При этом способ связывания нового патогена с мембранным белком уникален. Впрочем, чтобы вирус начал взаимодействовать с организмом человека, должна случиться определенная мутация. В природе она еще не произошла.

По данным ученых, «инфекция не может быть перекрестно нейтрализована антителами, нацеленными на SARS-CoV-2 или MERS-CoV». Соответственно, новый вирус представляет собой потенциальную угрозу биобезопасности.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что «омикрон» оказался самым устойчивым во внешней среде вариантом Covid-19.