Ученые и исследователи научной конференции побывали на Ананьинском могильнике в Елабуге

Участники Всероссийской научной конференции «Ананьинский мир: археология бронзового и раннего железного веков Северной Евразии» побывали на Ананьинском могильнике — одном из важнейших объектов культурного наследия федерального значения в Татарстане.

Экскурсию для гостей провёл кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела первобытной археологии Института археологии им. А.Х. Халикова Академии наук РТ Андрей Чижевский.

Ананьинский могильник датируется VIII–III веками до н.э. и находится на левом берегу реки Тойма, притока Камы, в Елабужском муниципальном районе. Он входит в состав Елабужского государственного музея-заповедника и находится под охраной государства: сначала Постановлением Совета Министров РСФСР от 30 октября 1959 года, затем Указом Президента РФ от 20 февраля 1995 года.

Первые раскопки здесь провёл в 1858 году Петр Алабин при содействии Ивана Шишкина. Тогда на некрополе были вскрыты 48 погребений и каменные сооружения.

Исследования показывают, что жители этих земель занимались скотоводством, охотой и рыболовством, а в поймах рек использовали мотыжное земледелие.

Сегодня музей-заповедник заботится о сохранении и визуальном обозначении памятника. По всему периметру заповедной зоны площадью 3,9 гектара установлены деревянные статуи, символически «охраняющие» могильник.