Елабуга принимает ведущих исследователей древней Евразии из России и зарубежья

В Елабуге собрались более 60 исследователей со всей России и ближнего зарубежья – сегодня здесь стартовала Всероссийская научная конференция «Ананьинский мир: археология бронзового и раннего железного веков Северной Евразии». Научный форум, который проходит с 12 по 14 ноября 2025 года, приурочен к 130-летию со дня рождения выдающегося археолога А.В. Шмидта.

Первые делегации прибыли в город накануне. Участники сразу погрузились в исторический контекст: побывали на авторской экскурсии Андрея Иванова, осмотрели музейно-выставочные комплексы Елабужского государственного музея-заповедника, ознакомились с фондовыми экспозициями.

В ближайшие дни в рамках конференции они также посетят археологические памятники федерального значения – Елабужское («Чертово») городище и Ананьинский могильник, давший имя целой культурно-исторической области.

В этом году конференция объединила более 60 исследователей из 18 городов России – от Калининграда до Красноярска (Екатеринбург, Вологда, Ижевск, Йошкар-Ола, Казань, Кострома, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Пенза, Пермь, Петрозаводск, Самара, Санкт-Петербург, Сыктывкар, Уфа, Челябинск). Трое ученых прибыли из Бишкека и представляют Кыргызскую Республику.

Деловая часть открылась пленарным заседанием в многофункциональном музейно-просветительном модуле «Интеллект-центр» Елабужского государственного музея-заповедника.

В прямом эфире участников приветствовали президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов и заместитель министра культуры Республики Татарстан Дамир Натфуллин.

Форум продолжает традицию, заложенную в 2008 году по инициативе Елабужского музея-заповедника – тогда конференцию впервые организовали к 150-летию изучения Ананьинского могильника, начатого в 1858 году П.В. Алабиным и И.В. Шишкиным. С тех пор «Ананьинский мир» стал ключевой площадкой для обсуждения проблем ананьинской культурно-исторической области, археологических культур предков современных финно-угорских народов, а также вопросов позднего бронзового и раннего железного веков Восточной Европы, Урала и Западной Сибири.