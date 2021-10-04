Глава Минздрава РФ заявил, что у ВОЗ нет замечаний по качеству вакцины «Спутник V»

У Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нет претензий к российской вакцине от коронавируса «Спутник V», были только вопросы по оформлению документов, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

«Нам нужно было оформить и передать пакет документов по определенным правилам, они сейчас дооформлены, вносятся. Те разногласия, которые были, все сняты», — отметил министр на пленарной сессии форума «Биотехмед».

Он обратил внимание на то, что замечаний относительно качества препарата у представителей организации не возникало.

На прошлой неделе Мурашко встретился с гендиректором ВОЗ Тедросом Гебрейесусом в Женеве.

Глава российского ведомства отметил, что в ходе обсуждения обе стороны убедились, что никаких препятствий для работы по признанию «Спутника» нет.

На сегодняшний день продолжаются переговоры по линии регулятора на рынке Европы.

Ранее глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что обсуждения продлятся еще долго.

Российская вакцина от коронавируса с 4 марта 2021 года проходит процедуру постепенной экспертизы. Конкретные даты регистрации препарата в Европе пока не назывались, поскольку требуется дополнительная информация. Однако, российская сторона ранее заявляла о том, что все необходимые документы были предоставлены.

Президент РФ Владимир Путин ранее также неоднократно отмечал эффективность и безопасность отечественных препаратов, о чем сообщал «Татар-информ».