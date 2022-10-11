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Ру Тат
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Политика
11 октября 2022  17:42

НАТО проведет плановые учения по ядерным силам сдерживания

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В ближайшее время страны НАТО планируют провести плановые учения по ядерным силам сдерживания, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генсека альянса Йенса Столтенберга. 

«В четверг я проведу заседание группы ядерного планирования. Фундаментальной целью ядерного сдерживания НАТО всегда было сохранение мира», — добавил он. 

По словам генсека, маневры альянса якобы направлены на обеспечение «безопасного, эффективного сдерживания». Отвечая на вопрос о том, почему НАТО не откажется от подобных мероприятий при нынешней напряженной обстановке в мире, он обратил внимание на то, что такие учения проводятся ежегодно и были запланированы давно. По мнению Столтенберга, их отмена стала бы «плохим сигналом».

 

#НАТО #политика #йенс столтенберг
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