НАТО проведет плановые учения по ядерным силам сдерживания

В ближайшее время страны НАТО планируют провести плановые учения по ядерным силам сдерживания, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генсека альянса Йенса Столтенберга.

«В четверг я проведу заседание группы ядерного планирования. Фундаментальной целью ядерного сдерживания НАТО всегда было сохранение мира», — добавил он.

По словам генсека, маневры альянса якобы направлены на обеспечение «безопасного, эффективного сдерживания». Отвечая на вопрос о том, почему НАТО не откажется от подобных мероприятий при нынешней напряженной обстановке в мире, он обратил внимание на то, что такие учения проводятся ежегодно и были запланированы давно. По мнению Столтенберга, их отмена стала бы «плохим сигналом».