Помогавшие в эвакуации гимназии №175 ученики получат награды за мужество

В Татарстане готовят список учеников, которые проявили мужество во время трагедии в казанской гимназии №175. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Президента республики Лилия Галимова.

«В спасательной операции в гимназии №175 участвовали и сами ученики. Сейчас готовится поименный список учителей и учеников с 5-го по 11 класс, которые проявили мужество во время трагедии: кто-то помогал выводить детей, кто-то вместе с учителем баррикадировал двери», — отметила спикер.

Она подчеркнула, что педагогический состав школы сработал во время трагедии профессионально, они сделали все возможное, чтобы максимально обезопасить детей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент России Владимир Путин предложил наградить государственными наградами учителей и других сотрудников казанской гимназии № 175, на которую было совершено нападение.