Путин предложил наградить госнаградами учителей и сотрудников казанской гимназии №175

Президент России Владимир Путин предложил наградить государственными наградами учителей и других сотрудников казанской гимназии № 175, на которую было совершено нападение.

«И учителя, и все сотрудники гимназии в критической ситуации действовали мужественно, героически, в высшей степени профессионально. Они спасали детей, как своих родных, закрывали собой так, как это сделала совсем юная девушка — учительница английского языка Эльвира Игнатьева. Она пожертвовала жизнью ради своих учеников», — сказал Путин на совещании с членами Правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи.

По словам Президента, все исполнили свой профессиональный, свой человеческий долг. «Знаю, что многие учителя в страшные минуты нападения, когда звучали выстрелы, стояли у входа в классы и были готовы бороться, защищать своих воспитанников, затем помогали выбраться и укрыться в безопасном месте. Все исполнили свой профессиональный, свой человеческий долг. Я прошу внести предложение о награждении государственными наградами учителей и других сотрудников гимназии», — подчеркнул глава государства.

В Казани 11 мая произошло вооруженное нападение на гимназию № 175. Погибли 7 школьников, еще 18 учеников получили огнестрельные ранения и травмы. Кроме детей погибли двое сотрудников школы, еще трое педагогов находятся в больницах Казани.