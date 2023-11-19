Ученики казанской школы программирования станут волонтерами на «Играх будущего»

Фото: «Школа 21»

Учащиеся казанской «Школы 21» станут волонтерами на международном турнире «Игры будущего». Соглашение о сотрудничестве подписали директор казанского кампуса Юлия Вершинина и руководитель Управления по работе с волонтерами Дирекции спортивных и социальных проектов Айрат Мубаракшин.

Волонтеры примут участие в мероприятиях, помогут дирекции в их подготовке и проведении, а также займутся популяризацией турнира и волонтерского движения в целом.

Сегодня школа программирования приняла у себя участников автопробега с главным трофеем «Игр будущего».

«Несмотря на то что „Школа 21“ — это школа программирования и большую часть времени участники проводят за компьютерами, мы максимально поддерживаем их спортивные активности и увлечения, такие как клуб по баскетболу и футболу, беговые клубы, также участвуем в марафонах на различные дистанции», — заявила Вершинина.

Многие ученики увлекаются и киберспортом, участвуют в турнирах по Counter-Strike 2, Warcraft 3, Warface 3. Теперь ребята смогут присоединиться к «Играм будущего» и в качестве волонтера.

«Я согласился стать волонтером в числе первых, потому что мне это интересно, — заявил участник „Школы 21“ Бабек Гусейнов. — Мне нравится помогать людям, давать им возможность узнавать то, что в будущем способно изменить их представление о вещах, которыми они могут заниматься в дальнейшем и чувствовать себя счастливыми».

14 ноября на ВДНХ в Москве прошла торжественная церемония «100 дней до Игр будущего» с участием заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко, мэра Казани Ильсура Метшина, руководителя проекта «Игры будущего» Игоря Столярова и олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Никиты Нагорного.

Президент России Владимир Путин записал видеообращение к участникам и гостям церемонии запуска обратного отсчета до начала первых соревнований.

«„Игры будущего“ объединят на одной площадке киберспорт и спорт классический, турниры в видеоиграх, виртуальной и дополненной реальности и традиционные матчи по футболу, баскетболу, хоккею и смешанные единоборства. Эти соревнования еще раз подтвердят, что современный человек, человек будущего — это человек гармоничный, развитый и физически, и интеллектуально. Убежден, что „Игры будущего“ позволят раскрыть эту истину во всей ее полноте», – заявил глава государства.