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Ученики бавлинской школы отправят овощи для бойцов СВО
Учащиеся Татарско-Тумбарлинской школы в Бавлинском районе Татарстана выращивают и готовят овощи для солдат, которые служат в зоне специальной военной операции. Ребята растят овощи на своем пришкольном участке под руководством учителя биологии и географии Эммы Шараповой.
«Работа начинается с февраля <...>, — пояснила учитель. — В нашей школе уже более трех лет работает проект „Агрокласс“. Таким образом, мы с учениками уже в зимние месяцы выбираем семена и высаживаем их в почву <...>. За всем этим наблюдают, заботятся сами учащиеся. К садово-огородным работам привлекаются все классы. В младших классах эта работа больше основана на наблюдении и обучении, а с теми, кто из средних и старших классов, мы работаем в саду. Обычно это происходит во время занятий или во время летних каникул».
Усилиями учащихся на пришкольном участке выращено много цветов, капусты, моркови, красной свеклы и картофеля.
«Считаю, что школьникам необходимо и трудовое воспитание, — заметила Эмма Шарапова. — Наши ученики в основном сельские, они знают все секреты и азы выращивания овощей или цветов. Многим уже и объяснить не приходится. Они охотно работают и на школьном участке».
«У нас и свой огород большой, — отметила девятиклассница Алиса Абдулхакова. — Выращивать овощи и фрукты несложно. Необходимо своевременно поливать и ухаживать. Я обрадовалась, когда услышала, что овощи, которые мы выращиваем, отправят военным. Потому что, хотя и небольшой, но и наш вклад тоже входит. Там ведь чей-то отец, сын, близкий человек. Значит, наши усилия были не напрасны».
«Агроклассом руководит мама. Мы с ней всегда вместе, — сказала Элина Шарапова. — Работать в школьном участке несложно, ведь мы выходим туда с классом, работаем все вместе. Приятна и прополка грядок. А вот получить урожай было еще приятнее. То, что выращенные нами овощи отправят в зону СВО, — это гордость для нас».
По словам преподавателя, для военных учащиеся заготовили картофель, морковь, красную свеклу и капусту.
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Материал подготовлен при участии Индиры Сайфуллиной.
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