Ученика, напавшего на сверстников в Челябинске, доставили в психбольницу

Подростка, напавшего на учеников школы в Челябинске, направили в лечебное учреждение, сообщает РИА Новости. Известно, что весной и летом ребенок уже проходил двухмесячное лечение в психиатрической клинике.

Инцидент произошел в утренние часы в школе № 68. Тринадцатилетний ученик пронес в учебное заведение нож, молоток и муляж огнестрельного оружия, после чего напал на учащихся. В результате пострадали три ребенка и педагог, пытавшийся предотвратить нападение. Все пострадавшие получили удары молотком, а одна из школьниц — молотком и ножом.

Согласно информации регионального Министерства здравоохранения, двое школьников находятся на хирургическом лечении. Третий ребенок и взрослый в срочном оперативном вмешательстве не нуждаются и были госпитализированы в профильные отделения.

Пресс-служба Следственного комитета РФ проинформировала РИА Новости, что попытки остановить нападавшего предприняли учитель и один из учеников. Подросток выбежал из класса, после чего был обезврежен другим педагогом.

Следственное управление СК возбудило уголовные дела по статьям, касающимся организации убийства и халатности.