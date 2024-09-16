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Ученика, напавшего на сверстников в Челябинске, доставили в психбольницу
Подростка, напавшего на учеников школы в Челябинске, направили в лечебное учреждение, сообщает РИА Новости. Известно, что весной и летом ребенок уже проходил двухмесячное лечение в психиатрической клинике.
Инцидент произошел в утренние часы в школе № 68. Тринадцатилетний ученик пронес в учебное заведение нож, молоток и муляж огнестрельного оружия, после чего напал на учащихся. В результате пострадали три ребенка и педагог, пытавшийся предотвратить нападение. Все пострадавшие получили удары молотком, а одна из школьниц — молотком и ножом.
Согласно информации регионального Министерства здравоохранения, двое школьников находятся на хирургическом лечении. Третий ребенок и взрослый в срочном оперативном вмешательстве не нуждаются и были госпитализированы в профильные отделения.
Пресс-служба Следственного комитета РФ проинформировала РИА Новости, что попытки остановить нападавшего предприняли учитель и один из учеников. Подросток выбежал из класса, после чего был обезврежен другим педагогом.
Следственное управление СК возбудило уголовные дела по статьям, касающимся организации убийства и халатности.
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