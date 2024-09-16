Ученик, напавший на сверстников в Челябинске, пронес в школу нож, молоток и пистолет

Подросток, напавший на сверстников и учителя в Челябинске, пронес в школу нож, молоток и пистолет, сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства уточнил, что ученик седьмого класса пронес в здание школы нож, молоток и пистолет, вошел в кабинет химии и начал бить молотком одноклассников. Он также отметил, что тип пистолета выясняется, трое школьников ранены.

Напомним, что сегодня утром в 68-й школе в Челябинске школьник с молотком напал на других учеников и педагогов. Трое 13-летних подростков – две девочки и мальчик – и преподаватель после оказания первой медицинской помощи были госпитализированы, на данный момент их состояние стабильно. Нападавшего задержала Росгвардия, отметили в ГУМВД.