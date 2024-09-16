В Челябинске школьник напал на учеников и учителей с молотком

В 68-й школе в Челябинске школьник напал на других учеников и педагогов, есть пострадавшие. Они госпитализированы, оказывается медицинская помощь. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем Telegram-канале.

«Взял ситуацию на личный контроль. На месте работают правоохранительные органы, Глава города, Уполномоченный по правам ребёнка. Ведется следствие», – пишет Текслер.

Вопросы о том, как ученик пронес в школу молоток и почему не отреагировала охрана, остаются открытыми. Губернатор поручил провести проверки во всех образовательных организациях.