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В Челябинске школьник напал на учеников и учителей с молотком
В 68-й школе в Челябинске школьник напал на других учеников и педагогов, есть пострадавшие. Они госпитализированы, оказывается медицинская помощь. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем Telegram-канале.
«Взял ситуацию на личный контроль. На месте работают правоохранительные органы, Глава города, Уполномоченный по правам ребёнка. Ведется следствие», – пишет Текслер.
Вопросы о том, как ученик пронес в школу молоток и почему не отреагировала охрана, остаются открытыми. Губернатор поручил провести проверки во всех образовательных организациях.
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