Ученик класса, в котором была стрельба, рассказал, как все происходило

Ученик класса, в котором сегодня произошла стрельба в казанской школе №175, Ахмат Хайруллин рассказал о том, как все происходило.

«Я был в этом классе, когда человек с огнестрельным оружием ворвался в наш класс и просто начал расстреливать людей», – рассказал Ахмат.

По словам мальчика, избежать больших потерь удалось благодаря действиям их учительницы, которая сказала всем спрятаться под парты.

«Он ничего не выкрикивал, просто зашел и начал расстреливать людей», – добавил восьмиклассник.

Ахмат рассказал, что из их класса одна девочка выпрыгнула из окна, чтобы спастись. Напавший на школу выстрелил учителю в ногу, после чего начал стрелять по школьникам.

«Потом он ушел и люди начали звонить в полицию», – сообщил Ахмат.

По словам ребенка, до того, как стрелявший зашел в класс, они услышали взрыв около лестничной площадки.

Мальчик является сыном казанского имам-хатыба мечети «Гаилэ» («Семья») Советского мухтасибата Рустама хазрата Хайруллина. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что во время стрельбы в школе были ранены двое его детей: младший учится в 3-м классе, старший — в 8-м.