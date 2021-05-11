Во время нападения на казанскую школу №175 ранены дети имам-хатыба мечети «Гаилэ»

Двое детей казанского имам-хатыба мечети «Гаилэ» («Семья») Советского мухтасибата Рустама хазрата Хайруллина пострадали во время сегодняшней стрельбы в школе №175. Об этом стало известно «Интертату».

Младший из детей учится в 3-м классе, старший — в 8-м. «Сейчас дети в госпитале. На данный момент они на операционном столе. В результате взрыва в ребра попали осколки», — сообщил изданию Рустам хазрат.

По последним данным, при стрельбе в казанской гимназии №175 погибли восемь человек, 21 пострадавший госпитализирован.