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Саммит БРИКС не повлияет на проведение в Казани Гран-при по фигурному катанию
Этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров пройдет в столице Татарстана по расписанию, с 30 октября по 1 ноября, несмотря на то, что до этого город примет саммит БРИКС. Об этом рассказали в пресс‑службе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) телеканалу «Матч ТВ».
«<...> турнир пройдет в намеченный срок», — заявили в ФФККР, отвечая на соответствующий вопрос канала.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что этап юниорского Гран-при по фигурному катанию может не состояться из-за предстоящего саммита БРИКС.
Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице Татарстана с 22 по 24 октября. Президент РФ Владимир Путин планирует провести на нем около 20 двусторонних встреч. Раис РТ Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики.
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