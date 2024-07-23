Ученица из Казани выиграла путешествие мечты за победу в «Большой перемене»

Фото: управление образования по Казани

Ученица 8 класса казанской школы №70 Яна Гулина была удостоена «Путешествия мечты» благодаря победе во Всероссийском конкурсе «Большая перемена». Уже в августе-сентябре девочка поедет по маршруту Москва — Владивосток. По пути ее ждут остановки с экскурсиями по крупным городам, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

В этом году в «Большой перемене» поучаствовали 700 школьников из 68 регионов РФ и 193 старшеклассника из 30 стран. Церемонию награждения провели накануне в «Артеке». Победителей поприветствовал и Президент РФ Владимир Путин.

Он порадовался тому, что конкурс с каждым годом набирает популярность и назвал участие в «Большой перемене» отличной возможностью проявить себя в разных сферах: от науки до творчества.

«Уверен, полученные знания и навыки и в дальнейшем будут востребованы — и в учебе, и в будущей профессии», — сказал российский лидер.

Отметим, что конкурс проводят уже 5-й, юбилейный, раз. В 2024-м его посвятили Году семьи. Последние 4 года конкурс реализуют в рамках национального проекта «Образование».