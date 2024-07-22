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Путин поприветствовал финалистов «Большой перемены»
Президент России Владимир Путин поприветствовал финалистов Всероссийского конкурса «Большая перемена» для школьников 5–7-х классов и участников международного трека. Финал проходит в Международном детском центре «Артек».
Как отметил глава государства, он искренне рад, что популярность конкурса с каждым годом растет, и теперь проект объединяет не только учеников 5–7-х классов из российских регионов, но и школьников из зарубежных стран.
Путин назвал участие в «Большой перемене» отличной возможностью проявить себя в разных сферах: в науке, творчестве, IT, добровольческом движении и экоинициативах. По словам Президента, участники конкурса учатся работать в команде и обретают новых друзей.
«Уверен, полученные знания и навыки и в дальнейшем будут востребованы — и в учебе, и в будущей профессии», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.
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