Путин поприветствовал финалистов «Большой перемены»

Президент России Владимир Путин поприветствовал финалистов Всероссийского конкурса «Большая перемена» для школьников 5–7-х классов и участников международного трека. Финал проходит в Международном детском центре «Артек».

Как отметил глава государства, он искренне рад, что популярность конкурса с каждым годом растет, и теперь проект объединяет не только учеников 5–7-х классов из российских регионов, но и школьников из зарубежных стран.

Путин назвал участие в «Большой перемене» отличной возможностью проявить себя в разных сферах: в науке, творчестве, IT, добровольческом движении и экоинициативах. По словам Президента, участники конкурса учатся работать в команде и обретают новых друзей.

«Уверен, полученные знания и навыки и в дальнейшем будут востребованы — и в учебе, и в будущей профессии», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.