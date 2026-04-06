Ученица гимназии №175 Казани заняла первое место «Профессионалов» по полиграфии

Татарстан создал условия для уверенной подготовки участников чемпионата, сообщила «Татар-информу» куратор от казанской гимназии №175, где учится победительница итогового (межрегионального) этапа чемпионата «Профессионалы» для юниоров по компетенции «Полиграфические технологии», Анастасия Головастикова.

По ее словам, Татарстан профинансировал поездку участницы Анастасии Яковлевой в Новосибирск, чтобы она посетила площадку для соревнований за неделю до начала чемпионата.

«Она заранее увидела технику, смогла её попробовать. Это, безусловно, помогло ей чувствовать себя уверенно уже в день соревнований», – отметила Головастикова.

Эксперт подчеркнула, что такие возможности были далеко не у всех участников. «Многие регионы не приезжали на подготовку заранее. Поэтому это огромный плюс Татарстана», – добавила она.

Напомним, что сборная Татарстана взяла «золото» на итоговом этапе чемпионата «Профессионалы» для юниоров. В компетенции «Полиграфические технологии» учащаяся казанской гимназии №175 Анастасия Яковлева заняла первое место.

Второй год подряд татарстанская команда одерживает победу в чемпионате «Профессионалы» по компетенции, которую курирует Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». Подготовка участников состязаний была организована на базе ведущих типографий республики «Идел-Пресс» и «А-пресс», а также издательства КНИТУ-КХТИ.

Движение «Профессионалы» развивается в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Соревнования итогового (межрегионального) этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2026 году проходят по 268 компетенциям в категории «Основная» и 123 компетенциям в категории «Юниоры».