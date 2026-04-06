Татарстанцы взяли золото в чемпионате по профмастерству в полиграфических технологиях

Сборная Татарстана завоевала золотую награду на итоговом (межрегиональном) этапе чемпионата «Профессионалы» для юниоров по компетенции «Полиграфические технологии», прошедшем в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

В компетенции «Полиграфические технологии» ярко показала себя учащаяся казанской гимназии №175 Анастасия Яковлева, отметили в ведомстве.

Друг с другом состязались лучшие полиграфисты из Уфы, Можайска, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Москвы и Казани, но именно Яковлева сумела показать выдающийся результат.

Участники соревнований продемонстрировали свои навыки, связанные с различными аспектами полиграфической отрасли: от работы с современными печатными машинами до разработки креативных дизайнерских решений. При оценке конкурсантов акцент делался на качестве работы и творческом подходе.

«Я очень горжусь тем, что смогла представить наш лицей и регион на таком уровне. Это был уникальный опыт!» – заявила Анастасия Яковлева.

На заключительном этапе чемпионата присутствовали и тренеры конкурсантов, которые активно поддерживали участников.

Второй год подряд татарстанская команда одерживает победу в чемпионате «Профессионалы» по компетенции, которую курирует Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». Подготовка участников состязаний была организована на базе ведущих типографий республики «Идел-Пресс» и «А-пресс», а также издательства КНИТУ-КХТИ.

Движение «Профессионалы» развивается в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Соревнования итогового (межрегионального) этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2026 году проходят по 268 компетенциям в категории «Основная» и 123 компетенциям в категории «Юниоры».