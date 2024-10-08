Учат на разведчиков и IT: учащимся Куюков рассказали о военном вузе в Петербурге

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

В технологическом лицее «Алгоритм» в Куюках прошла встреча старшеклассников с представителями Михайловской военной артиллерийской академии Санкт-Петербурга. Перед ребятами выступили преподаватель кафедры управления повседневной деятельности войск подполковник Ильяс Гимранов и курсант Айдар Ефимагин.

Школьникам рассказали, что академия образована в 1820 году (как артиллерийское училище при учебной артиллерийской бригаде — прим. Т-и). Ее здание расположено в самом центре города на берегу Невы. Выпускник этого учебного заведения Иван Жарский в 2023 году получил звание Героя России.

Чтобы стать курсантом военной академии, нужно закончить 11 классов, сдать ЕГЭ по физике, русскому языку и математике (профиль), быть здоровым психически и физически. Принимают только юношей, девушек — нет.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

«Все курсанты получают денежное довольствие, живут в наших казармах, им предоставляется бесплатное медицинское обслуживание, они обеспечиваются всеми видами одежды посезонно», — перечислил Ильяс Гимранов.

Участники встречи заняли половину актового зала. Десятиклассники и одиннадцатиклассники с каждым днем всё больше задумываются, с какой профессией связать свою жизнь.

«Пока я выбираю между медицинским университетом и военной академией. С одной стороны, люблю биологию, с другой — с детства мне нравятся танки, ракеты, зенитные установки», — поделился Инсаф Шакиров из 11 «П» класса.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

С академией молодой человек частично был уже знаком, а сегодня узнал больше о факультетах, где готовят будущих артиллеристов, пехотинцев, разведчиков и даже IT-специалистов.

Гости оставили учителю лицея свои контакты и информационную брошюру. Поэтому любой заинтересовавшийся школьник сможет узнать ответы на свои вопросы.