Участвующих в спецоперации на Украине сотрудников ФСБ хотят приравнять к ветеранам

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает присваивать статус ветерана и инвалида боевых действий сотрудникам ФСБ, отражающим «вооруженное вторжение на территорию РФ» во время специальной военной операции.

Документ был внесен в Госдуму группой депутатов от всех пяти фракций во главе с председателем ЛДПР Леонидом Слуцким. Поправки вносятся в федеральный закон «О ветеранах».

«Предлагаемый законопроект позволит повысить уровень социальной защиты и реализовать права вышеуказанных граждан на получение статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий с предоставлением соответствующих мер социальной поддержки», – отмечается в пояснительной записке.

Напомним, ранее в Думу внесли законопроект о признании военнослужащих ДНР и ЛНР ветеранами. Статус ветерана боевых действий предусматривает льготы — в том числе по оплате ЖКХ, бесплатный проезд на транспорте, санаторное и медицинское обслуживание, а также доплаты к пенсии.