В Думу внесли законопроект о признании военнослужащих ДНР и ЛНР ветеранами

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает присвоить статус ветеранов боевых действий военнослужащим народной милиции Донецкой и Луганской народных республик. Документ размещен в электронной базе н думском сайте.

Поправки предлагается внести в закон «О ветеранах».

Статус ветерана боевых действий предусматривает льготы — в том числе по оплате ЖКХ, бесплатный проезд на транспорте, санаторное и медицинское обслуживание, а также доплаты к пенсии.

В марте спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам проработать вопрос о признании добровольцев спецоперации ветеранами боевых действий.