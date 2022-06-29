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Политика
29 июня 2022  16:49
Розалия Заманова

В Думу внесли законопроект о признании военнослужащих ДНР и ЛНР ветеранами

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В Госдуму внесли законопроект, который предлагает присвоить статус ветеранов боевых действий военнослужащим народной милиции Донецкой и Луганской народных республик. Документ размещен в электронной базе н думском сайте.

Поправки предлагается внести в закон «О ветеранах».

Статус ветерана боевых действий предусматривает льготы — в том числе по оплате ЖКХ, бесплатный проезд на транспорте, санаторное и медицинское обслуживание, а также доплаты к пенсии.

В марте спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам проработать вопрос о признании добровольцев спецоперации ветеранами боевых действий.

#спецоперация на Украине #ветеран #госдума рф
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