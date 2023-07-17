Участок в «Серебряном бору» Казани обойдется застройщику в 1,6 млрд рублей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Компания Glorax взяла участок площадью 25 гектаров в «Серебряном бору» в аренду с последующим приобретением. Сумма сделки составила 1,6 млрд рублей, первый транш должен поступить в декабре этого года.

Это один из самых интересных участков — на возвышенности, с видом на Волгу. Ранее приобрести в «Экорайоне» 10 гектаров земли на 1 млрд рублей собиралась компания «Баркли», но в итоге она решила сосредоточиться на других проектах.

Свой выбор именно этого участка в Glorax объяснили тем, что это «перспективная, удобно расположенная локация, которая будет развиваться быстрыми темпами». Мастер-план территории сейчас разрабатывает архитектурное бюро UNK project.

Каким образом Республиканский фонд поддержки будет распоряжаться полученными деньгами, решит совет РФП. «Решения принимаются только коллективно, большинством голосов, с учетом положений устава фонда», — пояснил руководитель РФП Рустем Ибрагимов.

Это уже вторая продажа участка в «Экорайоне»: около пяти лет назад первый участок выкупили предприятия Татарстана. Именно полученные за него средства и пошли на выплаты пострадавшим вкладчикам обанкротившихся банков (они получили более 2,6 млрд рублей).

Общая площадь принадлежащих Республиканскому фонду поддержки земель составляет 760 гектаров. В прошлом, 2022 году Казань утвердила проект планировки всей территории и одобрила возведение более 800 тыс. кв. метров жилья с социальной инфраструктурой.

Полностью о планируемом строительстве в «Экорайоне» читайте в материале «Татар-информа» «Серебряный бор» позолотят: Glorax вложит в новый жилой массив в Казани 20 млрд рублей.