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Участок улицы Мало-Московской в Казани перекроют почти на два дня
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В Казани введут ограничение движения по улице Мало-Московской. Меры примут на время проведения работ по замене трубопроводов теплосети, объяснили в мэрии столицы РТ.
Ограничение начнет действовать в 6 утра 10 августа и будет снято в 23.00 следующего дня. Почти на двое суток для движения закроют участок рядом с домом №28.
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