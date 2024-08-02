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Общество 2 августа 2024 11:21

Участок улицы Мало-Московской в Казани перекроют почти на два дня

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В Казани введут ограничение движения по улице Мало-Московской. Меры примут на время проведения работ по замене трубопроводов теплосети, объяснили в мэрии столицы РТ.

Ограничение начнет действовать в 6 утра 10 августа и будет снято в 23.00 следующего дня. Почти на двое суток для движения закроют участок рядом с домом №28.

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#ограничение движения
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