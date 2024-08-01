На улице Чуйкова в Казани ограничат движение транспорта до 21 сентября

В Казани с 6 августа по 21 сентября ограничат движение транспорта по улице Маршала Чуйкова.

По данным пресс-службы мэрии города, в этот период времени перекроют дорогу около домов №54 и №53а по улице Чуйкова.

Также с 11 по 16 августа и 1 сентября будет закрыт участок напротив дома №53а.

Причина вводимых ограничений - реконструкция тепловода.

Ранее сообщалось, что в Казани ограничат движение по ряду улиц из-за праздника «Я выбираю небо», который состоится в субботу, 3 августа.