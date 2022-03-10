Участок Аметьевской магистрали в Казани будет полностью закрыт на два месяца

С 12 марта на два месяца в Казани полностью закроют участок Аметьевской магистрали. Распоряжение о закрытии подписано в исполкоме города и опубликовано в сегодняшнем сборнике документов и муниципальных правовых актов.

Причиной закрытия стало строительство Вознесенского тракта и сопутствующий вынос инженерных сетей ливневой канализации.

Согласно документу до 15 мая 2022 года движение будет закрыто в обоих направлениях на участке от здания №2 до дома №16 корпус 1 по Аметьевской магистрали. По данным Комитета внешнего благоустройства Казани, объезд закрытого участка организован через улицу Даурскую и Танковое кольцо. Кроме того, можно воспользоваться местным проездом вдоль Аметьевской магистрали возле ЖК «Садовое кольцо».

Комитет по транспорту в свою очередь уточняет, что маршруты автобусов №31, 37 и 77 останутся без изменений.

Ранее «Татар-информ» сообщал о другом масштабном закрытии важной транспортной магистрали Казани — с 14 марта будет временно закрыт проезд по транспортному кольцу на Горьковском шоссе.