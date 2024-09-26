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Участников саммита БРИКС обяжут проходить ПЦР-тесты на Covid-19 и грипп
Для участия в саммите БРИКС в Казани участники должны будут иметь отрицательный ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию и грипп. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.
«Прохождение ПЦР-тестирования на Covid-19 и грипп – это обязательная процедура для аккредитации на деловую программу cаммита БРИКС. Доступ на мероприятие возможен только при наличии в системе организации доступа Фонда Росконгресса сведений об отрицательном результате исследования», – отметили в ведомстве.
Для проведения тестирования в Казани будет организовано девять специализированных пунктов. Они появятся в Международном аэропорту, гостиницах и на территории выставочного центра «Казань Экспо», начиная с 21 октября.
Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. По оценке мэра Казани Ильсура Метшина, в эти дни город примет около 20 тыс. гостей.
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