Участников и гостей Республиканского ифтара просят заранее прибыть в «Казань Экспо»

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Организаторы 12-го Республиканского ифтара, который состоится 29 марта, просят гостей и участников мероприятия заранее прибыть в МВЦ «Казань Экспо». Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман РТ.

Заблаговременный приезд позволит избежать образования очередей у входов в МВЦ и эффективно исполнить все необходимые требования безопасности, пояснили в муфтияте.

Прибытие на ифтар для гостей организовано с 15 часов. С этого времени начнут работать гардеробы и халяль-ярмарка в фойе. Также на площадке будет предусмотрена возможность совершения икенде (послеполуденного) намаза.

«Просим отнестись с пониманием и должной ответственностью к принимаемым мерам. Ждем всех желающих в МВЦ „Казань Экспо“ с 15.00 <...>!» — подчеркнули в ДУМ.

Подробнее о предстоящем событии можно прочитать в материале «Татар-информа» Молитвы за Палестину, плов и 12 тыс. гостей: как пройдет Республиканский ифтар в Казани.