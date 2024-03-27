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Участников и гостей Республиканского ифтара просят заранее прибыть в «Казань Экспо»
Организаторы 12-го Республиканского ифтара, который состоится 29 марта, просят гостей и участников мероприятия заранее прибыть в МВЦ «Казань Экспо». Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман РТ.
Заблаговременный приезд позволит избежать образования очередей у входов в МВЦ и эффективно исполнить все необходимые требования безопасности, пояснили в муфтияте.
Прибытие на ифтар для гостей организовано с 15 часов. С этого времени начнут работать гардеробы и халяль-ярмарка в фойе. Также на площадке будет предусмотрена возможность совершения икенде (послеполуденного) намаза.
«Просим отнестись с пониманием и должной ответственностью к принимаемым мерам. Ждем всех желающих в МВЦ „Казань Экспо“ с 15.00 <...>!» — подчеркнули в ДУМ.
Подробнее о предстоящем событии можно прочитать в материале «Татар-информа» Молитвы за Палестину, плов и 12 тыс. гостей: как пройдет Республиканский ифтар в Казани.
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