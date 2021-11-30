Участников форума «Ориентиры будущего» в РТ познакомят с татарской чайной церемонией

Одной из тем Всероссийского туристического форума «Ориентиры будущего», который пройдет в Татарстане с 5 по 7 декабря, станет развитие гастрономического туризма и включение национальной кухни в общий туристический продукт. Для гостей форума организуют особую татарскую чайную церемонию. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал глава Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов.

«Мы интегрировали в форум, кроме сессий, несколько интересных вещей, которые будут интересны участникам. У нас запланировано татарское чаепитие с дегустацией наших сладостей и вкусностей. Мы постарались сделать так, чтобы люди получили не только деловую информацию, но и удовольствие от пребывания на форуме», — отметил представитель туристического ведомства.

Иванов напомнил, что Казань признана гастрономической столицей России, поэтому на форуме постараются показать все сильные стороны бренда.

Кроме того, ожидается пленарная сессия, посвященная гастрономическому туризму, его путям развития и интеграции национальной кухни в общий туристический продукт, добавила автор и координатор федерального проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова.

«Мы поговорим не только о гастрономическом туризме. Мы обсудим, что необходимо внедрять региональную кухню в туристическую инфраструктуру, потому что гость <…> должен иметь возможность попробовать местные продукты и блюда. Это должно быть внедрено повсюду», — пояснила она.

Форум пройдет с 5 по 7 ноября в Казани и Иннополисе. «Ориентиры будущего» организуют в Татарстане один раз в два года. На нем обсуждают новые тренды и перспективные направления туристической отрасли.